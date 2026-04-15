Viper
Folge 1: MIG 89
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Dr. Ilya Kafski stellt sein neues Kampfflugzeug, die MIG 89, vor. Während der Präsentation kommt es zu einem Überfall, und die Maschine wird gestohlen. Das Viper-Team kommt dem Waffenschieber Dietz auf die Spur, hinter dem man schon lange her ist. Dieser hat sich einen stillgelegten Flughafen ausgesucht, um die MIG 89 von einem Spezialteam startfertig machen zu lassen: Er will das Kampfflugzeug nach Havanna überführen. In letzter Minute kann Thomas Cole den Start verhindern.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film