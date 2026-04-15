Viper
Folge 5: Die Belagerung
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Dr. Bishop hat ein neues Gewehrmodell entwickelt, das eine wahre Wunderwaffe ist. Einige der FBI-Agenten, die zu Bishops Schutz abgestellt waren, wittern ein großes Geschäft und werden zu Verrätern: Sie wollen das sensationelle Gewehr an die kolumbianische Drogenmafia verkaufen. Bishop gelingt es rechtzeitig zu fliehen und eine Kopie der Konstruktionspläne zu ziehen. Er vertraut sich dem Schutz von Cole und Westlake an, die den Verbrechern das Handwerk legen wollen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film