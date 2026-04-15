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Viper

Schutzengel am Computer

BetaStaffel 2Folge 9vom 15.04.2026
Schutzengel am Computer

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Viper

Folge 9: Schutzengel am Computer

45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

In einem Lieferwagen wird ein neues, unbemanntes Sturmfahrzeug der Armee transportiert. Das Viper-Team kann im letzten Augenblick einen Überfall auf den Transport verhindern. Die Gangster entkommen, nur der Spezialist Mick Broussard kommt bei der Flucht ums Leben. Cole übernimmt die Rolle Broussards in der Gang der Waffenhändler. Als es ihm gelingt, das Sturmfahrzeug zu stehlen, wird er vollständig akzeptiert. Doch als Westlake in eine Falle gerät, fliegt Coles Tarnung auf.

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