Schutzengel am ComputerJetzt kostenlos streamen
Viper
Folge 9: Schutzengel am Computer
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
In einem Lieferwagen wird ein neues, unbemanntes Sturmfahrzeug der Armee transportiert. Das Viper-Team kann im letzten Augenblick einen Überfall auf den Transport verhindern. Die Gangster entkommen, nur der Spezialist Mick Broussard kommt bei der Flucht ums Leben. Cole übernimmt die Rolle Broussards in der Gang der Waffenhändler. Als es ihm gelingt, das Sturmfahrzeug zu stehlen, wird er vollständig akzeptiert. Doch als Westlake in eine Falle gerät, fliegt Coles Tarnung auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Viper
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film