Jagd auf den RobotermannJetzt kostenlos streamen
Viper
Folge 11: Jagd auf den Robotermann
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Der Wissenschaftler Dr. Block versucht, sich Mikroroboter einzupflanzen und wird dabei verstrahlt. Zwar kann seine Frau Dr. Valerie Reed seinen Tod verhindern, doch Block ist danach nicht mehr er selbst. Er wird zu einer Art mordendem Cybersoldaten. Das Viper-Team wird eingeschaltet. Block war einst Coles bester Freund - und das macht den Auftrag nicht einfacher. In der Klinik, in der Valerie arbeitet, kommt es zum Showdown zwischen den ehemaligen Freunden.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film