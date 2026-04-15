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Das Geheimnis der Elisabeth Gantry

BetaStaffel 2Folge 15vom 15.04.2026
Das Geheimnis der Elisabeth Gantry

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Folge 15: Das Geheimnis der Elisabeth Gantry

45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Coles Freund Chet Riley stirbt bei einem Autounfall. Cole glaubt, dass Riley ermordet wurde. Rileys letzte Modemübertragung zeigt die verstorbene Schauspielerin Elisabeth Gantry als Hologramm. Eine andere Spur führt zu der jungen Rachel Davenport, die Elisabeth erstaunlich ähnlich sieht. Wie sich herausstellt, wollte Riley ein Buch über die Schauspielerin schreiben und darin ein Geheimnis lüften, das einen Politiker schwer belastet. Wenig später wird Rachel entführt.

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