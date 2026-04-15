Viper
Folge 12: Der Krieg der Kinder
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Während eines Streiks der Polizisten in Metro City hat das Viper-Team alle Hände voll zu tun: Zwei rivalisierende Gangs, die Vigilantes und die MCBs, nutzen die Situation aus. Als eines der Gangmitglieder ermordet wird, kommen Cole und Westlake einer wirklich schlimmen Geschichte auf die Spur: Grace Mayfield, die Assistentin des Jugendschutzbeauftragten Adam Sanders, ist die Tochter des New Yorker Mafiosos de Campo - und sie rekrutiert Jugendliche für die Mafiakriege.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film