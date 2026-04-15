Viper
Folge 20: Die Liste
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Bei einem Treffen mit einem Informanten wird Cole getötet. Anschließend wird dem Viper-Team untersagt, in dem Mordfall zu ermitteln. Die Crew kommt mit der Situation nur schwer zurecht, immer wieder gibt es Streitigkeiten. Sie ahnen nicht, dass Cole lebt. Sein Tod wurde inszeniert, damit er sich in das Unternehmen von Talia Massey einschleusen kann. Die skrupellose Geschäftsfrau plant ein großes Drogengeschäft in MetroCity, in das angeblich auch Cameron Westlake verstrickt ist.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Viper
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film