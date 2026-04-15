Viper
Folge 18: Tim der Held
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Als Cameron Westlakes alter Freund Scott Ramsay ermordet wird, nimmt sich Westlake seines autistischen Bruders Tim an. Das Viper-Team beschützt Tim, der vermutlich den Mörder gesehen hat. Die Ermittlungen ergeben, dass Ramsays Chef mit der Mafia verbandelt ist. Inzwischen misslingt ein Versuch der Mörderin Bianca Carson, den Zeugen auszuschalten. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen gelingt es ihr dann, Tim und Westlake zu entführen - und nun bleibt Cole nicht mehr viel Zeit.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Viper
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film