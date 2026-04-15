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Viper

Unter Dieben

BetaStaffel 2Folge 16vom 15.04.2026
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Viper

Folge 16: Unter Dieben

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Phil Tucker ist der Projektmanager der Waffenfabrik "Micro Tech" und hat als solcher heimlich eine elektromagnetische Waffe entwickeln lassen. Mit ihr ist es möglich, Gegner zu Asche zerfallen zu lassen. Das FBI hat einen Mitarbeiter in die Firma eingeschleust, doch Tucker enttarnt den Mann und tötet ihn. Nun soll das Viper-Team die gefährliche Waffe stehlen - angeblich im Auftrag des FBI. Cole und Westlake erledigen den Auftrag mit Bravour - und werden anschließend verhaftet.

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