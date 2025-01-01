Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
We are Family! So lebt Deutschland.

Die Deichgrafen

ProSiebenStaffel 1Folge 10
Die Deichgrafen

Die DeichgrafenJetzt kostenlos streamen

We are Family! So lebt Deutschland.

Folge 10: Die Deichgrafen

21 Min.Ab 6

Die Hallig Hooge ist das Zuhause von Mutter Karin, Vater Heinrich und ihren Kindern Tede, Bahrne und Eileen. Eine kleine Pension ist ihre Lebensgrundlage, dazu kommt ein wenig Landwirtschaft und natürlich das, was das Meer hergibt. Morgens arbeitet Heinrich am Deich, mittags versorgt er das Vieh und holt die Fischnetze ein. Karin kümmert sich um die Touristen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

We are Family! So lebt Deutschland.
ProSieben
We are Family! So lebt Deutschland.

We are Family! So lebt Deutschland.

Alle 3 Staffeln und Folgen