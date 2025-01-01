Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 1 Folge 13
Folge 13: Fremd in Deutschland

21 Min. Ab 6

Seit 13 Jahren wohnt die gebürtige Ghanaerin Grace Ben-Fmeih mit ihren drei Kindern in Aschaffenburg. Ihr Mann starb bei einem Autounfall. Die Familie hat sich in Deutschland voll integriert, dennoch überkommt Grace immer wieder Heimweh. Doch zurück will die Alleinerziehende nicht mehr - ihren Kindern zuliebe. Sie sind in Deutschland geboren und fühlen sich hier zu Hause.

ProSieben
