Staffel 1Folge 19
Landei trifft GroßstadtgöreJetzt kostenlos streamen
We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 19: Landei trifft Großstadtgöre
24 Min.Ab 6
Stefanie Gerken hat seit ihrer Kindheit einen Traum: Die Krankenschwester aus Frankfurt am Main will auf dem Land leben. Über eine Partnerschaftsagentur lernte die 25-Jährige den Landwirt Christian Dreyer kennen. Die beiden wollen nun heiraten - dafür muss Stefanie ihr bisheriges Leben in der Stadt aufgeben, denn sie zieht zu ihrem Verlobten und seinen Eltern in ein kleines Dorf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
We are Family! So lebt Deutschland.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben