Folge 18: Die Kioskbesitzer - Arbeiten bis zum Umfallen
21 Min.Ab 6
Familie Naumann aus München. Kai und Silke haben mit Anfang 30 das geschafft, wovon andere träumen: Vier Kinder und eine kleine Villa mit Pool. Dafür schuften die Naumanns bis zum Umfallen. Silke betreibt drei Kioske. Ein normaler Arbeitstag beginnt für die Familie um halb vier Uhr morgens und endet kurz vor Mitternacht. Dazwischen heißt es: Großeinkauf für die Kioske, Waren ausfahren, Essen kochen und sich um die Kinder kümmern.
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben