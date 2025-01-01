We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 17: Die große Freiheit
21 Min.Ab 6
Familie Lückenhaus aus Neubrandenburg: Vater Martin, Mutter Moni und die Kinder Melanie und Marco leben auf dem Lande, zusammen mit vielen Tieren. Für die Sprösslinge ist der Ponyhof der Eltern der größte Abenteuerspielplatz, den sie sich wünschen könnten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
We are Family! So lebt Deutschland.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben