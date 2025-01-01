Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
We are Family! So lebt Deutschland.

Die große Freiheit

ProSiebenStaffel 1Folge 17
Die große Freiheit

Die große FreiheitJetzt kostenlos streamen

We are Family! So lebt Deutschland.

Folge 17: Die große Freiheit

21 Min.Ab 6

Familie Lückenhaus aus Neubrandenburg: Vater Martin, Mutter Moni und die Kinder Melanie und Marco leben auf dem Lande, zusammen mit vielen Tieren. Für die Sprösslinge ist der Ponyhof der Eltern der größte Abenteuerspielplatz, den sie sich wünschen könnten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

We are Family! So lebt Deutschland.
ProSieben
We are Family! So lebt Deutschland.

We are Family! So lebt Deutschland.

Alle 3 Staffeln und Folgen