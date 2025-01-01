Zum Inhalt springenBarrierefrei
We are Family! So lebt Deutschland.

Fünf unter einem Dach

ProSiebenStaffel 1Folge 16
Fünf unter einem Dach

We are Family! So lebt Deutschland.

Folge 16: Fünf unter einem Dach

21 Min.Ab 6

Oliver Hurst und seine Frau Tanja Mangold erfüllten sich den Traum von einem Hügelhaus. Doch während des Baus gab es so viel Stress, dass die Beziehung in die Brüche ging. Trotzdem leben die beiden mit ihren Kindern und den neuen Partnern unter einem Dach.

