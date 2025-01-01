Zum Inhalt springenBarrierefrei
We are Family! So lebt Deutschland.

ProSiebenStaffel 1Folge 15
Folge 15: Die Pommes-Familie

22 Min.Ab 6

Die Pommes-Familie - Drei Generationen und ein Schlemmerimbiss: Einer für alle und alle füreinander - das ist das Motto bei Familie Suchan aus Hagen. Während Jessica Suchan mit ihrem Mann den Schlemmerimbiss schmeißt, hilft Opa Bernd bei der Erziehung seiner beiden Enkel aus. Und dann gibt es noch eine Vermählung: Die ganze Familie hat zusammengelegt, um dem Brautpaar eine Hochzeit in weiß zu ermöglichen.

