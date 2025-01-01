Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mutter Courage

We are Family! So lebt Deutschland.

Folge 7: Mutter Courage

21 Min.Ab 6

"Mutter Courage". Die vierköpfige Familie Hentschel-Körner aus Leipzig lebt vorwiegend von Kindergeld und Hartz IV. Mama Sylvana fasst deshalb einen Beschluss: Sie verlässt Mann und Kinder und geht zum Arbeiten in die Schweiz.

