We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 14: Die Zirkusfamilie
20 Min.Ab 6
Bei Familie Heinrich aus Berlin dreht sich alles um Tiere. Vater Carsten und Mama Annette finanzieren die Familie mit exotischen Auftritten auf Volksfesten, Betriebsfeiern und Schulveranstaltungen. Zu den Shows reist das Künstlerpärchen mit viel Gepäck an: Tauben, Pudel, Papageien, Skorpione, Schlangen und Vogelspinnen gehören zum Equipment der Artisten. Die Kinder spielen mit diesen außergewöhnlichen Tieren, als wären sie Teddybären.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
We are Family! So lebt Deutschland.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben