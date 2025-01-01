Zum Inhalt springenBarrierefrei
We are Family! So lebt Deutschland.

ProSiebenStaffel 1Folge 14
Folge 14: Die Zirkusfamilie

20 Min.Ab 6

Bei Familie Heinrich aus Berlin dreht sich alles um Tiere. Vater Carsten und Mama Annette finanzieren die Familie mit exotischen Auftritten auf Volksfesten, Betriebsfeiern und Schulveranstaltungen. Zu den Shows reist das Künstlerpärchen mit viel Gepäck an: Tauben, Pudel, Papageien, Skorpione, Schlangen und Vogelspinnen gehören zum Equipment der Artisten. Die Kinder spielen mit diesen außergewöhnlichen Tieren, als wären sie Teddybären.

