We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 11: Mami schafft's alleine
22 Min.Ab 6
Zwei Frauen mit zwei ähnlichen Schicksalen - doch jede geht anders damit um. Susanne ist nach 23 Ehejahren von ihrem Mann wegen einer anderen Frau verlassen worden. Grace dagegen führte eine glückliche Ehe - bis ihr Mann bei einem Autounfall in Ghana starb. Beide Frauen müssen jetzt Geld verdienen, Kindererziehung und Haushalt alleine meistern.
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben