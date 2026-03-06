Ein (fast) perfekter MordJetzt kostenlos streamen
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Folge 12: Ein (fast) perfekter Mord
26 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Chemnitz, 2003: Hans Joachim K. wird bewusstlos zuhause gefunden – tot. Alkohol und Schlafmittel im Blut, eine zerrüttete Ehe, ein Alkoholproblem. Der Fall wird mit Suizid geschlossen. Doch 2020 erscheint seine Tochter bei der Polizei mit einer heimlichen Aufnahme. Darauf gesteht ihre Mutter Annelie K. den Mord an ihrem Ehemann. Als Arzthelferin hatte sie Zugang zu tödlichen Medikamenten. Warum bricht sie nach 17 Jahren ihr Schweigen? Und warum verrät ausgerechnet die eigene Tochter sie?
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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins