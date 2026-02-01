Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Mörderischer Milchshake

Kabel EinsStaffel 1Folge 8vom 27.02.2026
Mörderischer Milchshake

Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Folge 8: Mörderischer Milchshake

24 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Königsbrunn bei Augsburg, 2007: Peter E. bricht nach einem Besuch bei seiner Ex-Frau plötzlich zusammen. Vier Tage später ist er tot. Ärzte vermuten zunächst natürliche Ursachen – doch Freunde zweifeln. Eine Blutuntersuchung bringt die Wahrheit ans Licht: eine tödliche Mischung aus Narkose- und Schlafmitteln. Die Spur führt zu seiner Ex-Frau Tanja E. und zu ihrem früheren Liebhaber. Beide hatten Zugang zu den Medikamenten. War es Eifersucht, Habgier oder ein perfider Plan?

