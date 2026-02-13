Ein rätselhafter Brief an die Polizei: "Ich gestehe!"Jetzt kostenlos streamen
Folge 2: Ein rätselhafter Brief an die Polizei: "Ich gestehe!"
32 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
Am 11. Juni 2018 erhält die Polizei im hessischen Schlüchtern einen Brief mit einem brutalen Geständnis. Tanja B. gibt an, ihren Ehemann in Notwehr getötet zu haben. Schlüssel und Adresse liegen bei – in der Wohnung finden Ermittler tatsächlich zerstückelte Leichenteile. Doch Widersprüche, Tanjas Vergangenheit und ihr plötzliches Untertauchen werfen Zweifel auf. War es Notwehr oder ein geplanter Mord?
