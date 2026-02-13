Jahrelange Spurensuche – Die Akte Elisabeth D.Jetzt kostenlos streamen
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Folge 4: Jahrelange Spurensuche – Die Akte Elisabeth D.
34 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
September 2001 in Berlin-Hellersdorf: Elisabeth D. wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Bargeld fehlt, Spuren deuten auf ein Verbrechen hin. Der Sohn gerät in den Fokus, hat jedoch ein Alibi. Hinweise verlaufen im Nichts, der Fall wird kalt. Erst elf Jahre später bringt eine neue Kommissarin mit alten Telefondaten und einem Zufall Bewegung in die Akte – und plötzlich rückt eine völlig andere Person ins Visier.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins