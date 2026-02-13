Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Jahrelange Spurensuche – Die Akte Elisabeth D.

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 13.02.2026
Jahrelange Spurensuche – Die Akte Elisabeth D.

Folge 4: Jahrelange Spurensuche – Die Akte Elisabeth D.

34 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

September 2001 in Berlin-Hellersdorf: Elisabeth D. wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Bargeld fehlt, Spuren deuten auf ein Verbrechen hin. Der Sohn gerät in den Fokus, hat jedoch ein Alibi. Hinweise verlaufen im Nichts, der Fall wird kalt. Erst elf Jahre später bringt eine neue Kommissarin mit alten Telefondaten und einem Zufall Bewegung in die Akte – und plötzlich rückt eine völlig andere Person ins Visier.

Kabel Eins
