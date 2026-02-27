Auf einer Party verplappert: Sieben Jahre SchuldJetzt kostenlos streamen
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Folge 9: Auf einer Party verplappert: Sieben Jahre Schuld
23 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Eine junge Frau gesteht den Mord an ihrem Freund. Die Tat liegt sieben Jahre zurück und Gabriele P. möchte nun endlich reinen Tisch machen. In einer ruhigen Wohngegend von München wird von den Einsatzkräften ein Garten umgegraben, auf der Suche nach den Überresten des Studenten Sebastian H. Bei der zerteilten Leiche werden fesseln und eine abgedunkelte Schwimmbrille gefunden. An den Hergang der Tat will sich die Studentin nicht mehr erinnern können.
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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins