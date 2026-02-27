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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Auf einer Party verplappert: Sieben Jahre Schuld

Kabel EinsStaffel 1Folge 9vom 27.02.2026
Auf einer Party verplappert: Sieben Jahre Schuld

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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Folge 9: Auf einer Party verplappert: Sieben Jahre Schuld

23 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Eine junge Frau gesteht den Mord an ihrem Freund. Die Tat liegt sieben Jahre zurück und Gabriele P. möchte nun endlich reinen Tisch machen. In einer ruhigen Wohngegend von München wird von den Einsatzkräften ein Garten umgegraben, auf der Suche nach den Überresten des Studenten Sebastian H. Bei der zerteilten Leiche werden fesseln und eine abgedunkelte Schwimmbrille gefunden. An den Hergang der Tat will sich die Studentin nicht mehr erinnern können.

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