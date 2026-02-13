Die toten Eltern und die vielen Gesichter der TochterJetzt kostenlos streamen
2000: Ein Pärchen hat Besuch, der Abend ist ausgelassen und die Stimmung gut. Die Haushälterin findet die Eheleute am nächsten Morgen tot auf. Alles deutet auf einen Raubmord hin, doch nichts fehlt. Wolfgang B. und Bärbel B. besitzen zusammen Millionen. Das Vermögen scheint das logische Motiv zu sein, obwohl beide sehr unscheibar nach außen wirkten. Durch ihren Tod wird die 22-Jährige Tochte zur Alleinerbin, doch ihr Verhalten macht sie verdächtig. Was geschah wirklich in jener Nacht?
