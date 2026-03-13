Der Tod eines Zauberers: Einer Serienmörderin auf der SpurJetzt kostenlos streamen
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Folge 15: Der Tod eines Zauberers: Einer Serienmörderin auf der Spur
25 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Gießen, April 2016: In einer ausgebrannten Wohnung wird der 79-jährige Zauberkünstler Erich N. tot aufgefunden. Die Obduktion enthüllt Erschreckendes – er wurde erdrosselt, bevor die Flammen ausbrachen. Ein Monat später in Düsseldorf: Eine Mutter und ihre Tochter, ebenfalls erdrosselt in ihrer Wohnung entdeckt. Zwei Tatorte, drei Opfer, viele Fragen – die Ermittler tappen im Dunkeln. Wer ist die Frau hinter diesen kaltblütigen Morden? Und warum mussten drei unschuldige Menschen sterben?
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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins