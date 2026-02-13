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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Eiskalter Doppelmord

Kabel EinsStaffel 1Folge 6vom 13.02.2026
Eiskalter Doppelmord

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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Folge 6: Eiskalter Doppelmord

28 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

Wien-Meidling, Sommer 2011: In einer Eisdiele stoßen Handwerker im Keller auf ein grausames Geheimnis – menschliche Überreste in Beton. Zwei Männer wurden erschossen, beide waren Liebespartner derselben Frau. Die Ermittlungen führen zur ehemaligen Betreiberin der Eisdiele, charmant, unauffällig, lange unbehelligt. Ein Fall, der international für Entsetzen sorgt.

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