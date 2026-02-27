Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Geheimnisse und Affären: Der Macheten-Tod

Kabel Eins
Staffel 1
Folge 13
vom 06.03.2026
Geheimnisse und Affären: Der Macheten-Tod

Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Folge 13: Geheimnisse und Affären: Der Macheten-Tod

25 Min.
Folge vom 06.03.2026
Ab 12

Drei maskierte Männer dringen in das Haus von Susan A. und Karl Ekkehard ein. Sie kann sich gerade so, schwer verletzt, zu den Nachbarn retten und Hilfe holen. Jedoch zu spät. Die Polizei kann nur noch den leblosen Körper ihres Mannes vorfinden. Einer der Unbekannten soll ihn mit einer Machete niedergestreckt und sie dabei verletzt haben. Das Bild, dass sich am Tatort ergibt passt jedoch so gar nicht mit den Beschreibungen von Susan A. zusammen. Was war wirklich geschehen?

Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Kabel Eins
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

