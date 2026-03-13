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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Der Tote ohne Beine: Mord aus Heimtücke

Kabel EinsStaffel 1Folge 16vom 13.03.2026
Der Tote ohne Beine: Mord aus Heimtücke

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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Folge 16: Der Tote ohne Beine: Mord aus Heimtücke

24 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Eine Spaziergängerin findet eine unscheinbare Mülltüte auf einem Feld. Der Fund, erschreckend: Leichenteile befinden sich in den Tüten, die schnell dem verschwundenen Diensthundeführer Thomas S. zugeordnet werden können. Der Polizist wurde am Tag zuvor von einer Frau als vermisst gemeldet. Was war mit dem Vater und Ehemann geschehen und wer hat diese graufenvolle Tat begannen? Warum musste Thomas S. sterben? Die Tat und die Ehefrau werfen Fragen auf.

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