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zeit.geschichte

Hitlers Helfer in Österreich - Baldur von Schirach

ORF IIIFolge vom 20.03.2026
Hitlers Helfer in Österreich - Baldur von Schirach

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zeit.geschichte

Folge vom 20.03.2026: Hitlers Helfer in Österreich - Baldur von Schirach

46 Min.Folge vom 20.03.2026

Die Dokumentation porträtiert Baldur von Schirach, einst Reichsjugendführer und später Gauleiter von Wien. Sie zeigt seinen Aufstieg im NS-Regime, seine maßgebliche Beteiligung an Deportationen und seine brutale Herrschaft in Wien. Zudem beleuchtet sie seine Kulturpolitik, sein militärisches Versagen, seine Flucht, Verhaftung und Verurteilung sowie das gesellschaftliche Klima der NS-Zeit. Bildquelle: ORF/PAMMER FILM/Transit

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