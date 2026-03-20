Hitlers Helfer in Österreich - Baldur von SchirachJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 20.03.2026: Hitlers Helfer in Österreich - Baldur von Schirach
46 Min.Folge vom 20.03.2026
Die Dokumentation porträtiert Baldur von Schirach, einst Reichsjugendführer und später Gauleiter von Wien. Sie zeigt seinen Aufstieg im NS-Regime, seine maßgebliche Beteiligung an Deportationen und seine brutale Herrschaft in Wien. Zudem beleuchtet sie seine Kulturpolitik, sein militärisches Versagen, seine Flucht, Verhaftung und Verurteilung sowie das gesellschaftliche Klima der NS-Zeit. Bildquelle: ORF/PAMMER FILM/Transit
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