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zeit.geschichte

Hitlers österreichische Helfer - Franz Hofer

ORF IIIFolge vom 20.03.2026
Hitlers österreichische Helfer - Franz Hofer

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Folge vom 20.03.2026: Hitlers österreichische Helfer - Franz Hofer

48 Min.Folge vom 20.03.2026

Der Dokumentarfilm beleuchtet Franz Hofer, Hitlers einflussreichen Gauleiter von Tirol‑Vorarlberg. Er regierte die Region brutal, verfolgte Tausende und ließ vor allem Juden deportieren, deren Vermögen er sich aneignete. Der Film zeigt erstmals detailliert Hofers menschenverachtenden Machtmissbrauch. Die Reihe "Hitlers österreichische Helfer" wird damit fortgesetzt. Bildquelle: ORF/PAMMER FILM/Tiroler Landesmuseum

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