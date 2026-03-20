Hitlers österreichische Helfer - August EigruberJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 20.03.2026: Hitlers österreichische Helfer - August Eigruber
47 Min.Folge vom 20.03.2026
Der Dokumentarfilm beleuchtet August Eigruber, Hitlers brutalen Gauleiter von Oberdonau. Unter seiner Herrschaft wurden Tausende ermordet, doch seine Rolle als einer der schlimmsten NS-Verbrecher Österreichs ist kaum bekannt. Regisseur Christian Hager zeichnet erstmals ein düsteres Psychogramm Eigrubers und setzt die preisgekrönte Reihe Hitlers österreichische Helfer fort. Bildquelle: ORF/PAMMER FILM/Oberösterreichisches Landesmuseum
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