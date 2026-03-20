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zeit.geschichte

Hitlers österreichische Helfer - August Eigruber

ORF IIIFolge vom 20.03.2026
Hitlers österreichische Helfer - August Eigruber

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zeit.geschichte

Folge vom 20.03.2026: Hitlers österreichische Helfer - August Eigruber

47 Min.Folge vom 20.03.2026

Der Dokumentarfilm beleuchtet August Eigruber, Hitlers brutalen Gauleiter von Oberdonau. Unter seiner Herrschaft wurden Tausende ermordet, doch seine Rolle als einer der schlimmsten NS-Verbrecher Österreichs ist kaum bekannt. Regisseur Christian Hager zeichnet erstmals ein düsteres Psychogramm Eigrubers und setzt die preisgekrönte Reihe Hitlers österreichische Helfer fort. Bildquelle: ORF/PAMMER FILM/Oberösterreichisches Landesmuseum

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