zeit.geschichte
Folge vom 20.03.2026: Eichmanns letzte Kriegstage
41 Min.Folge vom 20.03.2026
Eichmann gelangte Anfang Mai 1945 ins Salzkammergut, wo er von Kaltenbrunner seinen letzten Befehl erhielt und sich auf einer Alm versteckte. Später floh er ins Ausland. Kurz vor seiner Festnahme schilderte er in Sassen-Interviews detailliert seine letzten Kriegstage. Die lange unbeachteten Tonbänder bilden die Basis einer Doku, deren Inhalte durch Recherchen und Zeitzeugen bestätigt werden.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3