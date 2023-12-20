Skurrile Jahres-Rankings & Sea PunksJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 36: Skurrile Jahres-Rankings & Sea Punks
24 Min.Folge vom 20.12.2023Ab 12
Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel präsentieren das ProSieben-Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live.". Das Infotainment-Programm verbindet aktuelle, relevante, nachhaltige und unterhaltsame Themen in Reportagen, Rubriken und Interviews.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zervakis & Opdenhövel. Live
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben