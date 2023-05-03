Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zervakis & Opdenhövel. Live

Gewalt in der Filmindustrie & Kampf auf dem Asphalt

ProSiebenStaffel 3Folge 17vom 03.05.2023
Gewalt in der Filmindustrie & Kampf auf dem Asphalt

Gewalt in der Filmindustrie & Kampf auf dem AsphaltJetzt kostenlos streamen

Zervakis & Opdenhövel. Live

Folge 17: Gewalt in der Filmindustrie & Kampf auf dem Asphalt

39 Min.Folge vom 03.05.2023Ab 12

Aktuell stehen einige Vorwürfe gegen Til Schweiger im Raum. "Zervakis & Opdenhövel. Live." erklärt die Hintergründe und zeigt Reaktionen anderer Filmschaffenden. Außerdem: Wieso wurde in der Filmindustrie bisher über gefährliche Arbeitsbedingungen, Alkoholkonsum und Gewalt geschwiegen? Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel sprechen mit der Journalistin und Autorin Nathalie Stüben und Ilka Peemöller, der Leiterin des BUNTE-Hauptstadtstudios. Und: Kampf auf dem Asphalt

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Zervakis & Opdenhövel. Live
ProSieben
Zervakis & Opdenhövel. Live

Zervakis & Opdenhövel. Live

Alle 3 Staffeln und Folgen