Der deutsche Forrest Gump & Intensivpflegenotstand in Deutschland

ProSiebenStaffel 3Folge 31vom 15.11.2023
35 Min.Folge vom 15.11.2023Ab 12

Die USA einmal durchqueren? Nein! Jonas Deichmann hat auf dem Fahrrad und zu Fuß Amerika gleich zwei Mal durchquert. Wie hat der Extremsportler dieses Abenteuer vollbracht, wie hat er Menschen im Land kennengelernt?

ProSieben
