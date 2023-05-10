Update Til Schweiger & MachtmissbrauchJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 18: Update Til Schweiger & Machtmissbrauch
39 Min.Folge vom 10.05.2023Ab 12
Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel fassen die neuesten Vorfälle rund um Til Schweiger zusammen und sprechen mit Jenny Elvers und Ilka Peemöller, wie es für den Schauspieler weitergehen kann und muss. Außerdem: Sie hat am vergangenen Samstag beim großen Finale von "The Masked Singer" alle überrascht: Felicitas Woll ist hinter Luca Hänni auf dem zweiten Platz gelandet. Bis zum Schluss hatten weder das Rate-Team noch die Zuschauer:innen den richtigen Tipp abgegeben.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben