Aktuelle Lage in Israel & Was bringen Nahrungsergänzungsmittel?

ProSiebenStaffel 3Folge 28vom 18.10.2023
Folge 28: Aktuelle Lage in Israel & Was bringen Nahrungsergänzungsmittel?

35 Min.Folge vom 18.10.2023Ab 12

Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel präsentieren das ProSieben-Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live.". Das Infotainment-Programm verbindet aktuelle, relevante, nachhaltige und unterhaltsame Themen in Reportagen, Rubriken und Interviews.

