Machtmissbrauch im Job & Gefahr durch Witchfluencer

ProSiebenStaffel 3Folge 35vom 13.12.2023
34 Min.Folge vom 13.12.2023Ab 12

Machtmissbrauch im Job? Nicht nur in der Film- und Verlagsbranche machten Menschen, die ihre Position ausnutzen Schlagzeilen. Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel geben Betroffenen eine Stimme.

ProSieben
