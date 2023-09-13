Toxische Beziehungen & Lachgas als PartydrogeJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 23: Toxische Beziehungen & Lachgas als Partydroge
34 Min.Folge vom 13.09.2023Ab 12
Toxische Beziehungen - Wann ist eine Beziehung toxisch und wie schafft man sich davon zu lösen? Zu Gast sind Sarah Bora, Frauenrechtsaktivistin und Musikerin, und Cordula Leddin, Psychologin und Psychotherapeutin.
