Rechte Netzwerke & The Voice of GermanyJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 27: Rechte Netzwerke & The Voice of Germany
36 Min.Folge vom 11.10.2023Ab 12
Ob zum Beispiel im Sportverein oder bei der Feuerwehr: Die Rechtsextreme Szene unterwandert die Zivilgesellschaft und stellt damit unser Demokratieverständnis vor große Herausforderungen. Bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." sprechen Betroffene und ehemalige Mitglieder.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben