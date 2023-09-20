Ausverkauf des Fußballs & Wie gefährlich ist TikTok?Jetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 24: Ausverkauf des Fußballs & Wie gefährlich ist TikTok?
37 Min.Folge vom 20.09.2023Ab 12
Welchen Plan verfolgt Saudi-Arabien mit seinem Fußball-Geschäft und warum wechseln so viele prominente Spieler aus Europas besten Ligen in die Wüste? Vor allem der Wechsel von Superstar Neymar von Paris Saint-Germain zu al-Hilal hat für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt: Ein Jahresgehalt von 100 Millionen Euro, Übernahme privater Kosten wie mit dem Privatjet oder Bonuszahlungen für jeden Sieg. Zu Gast sind Ex-Bundesligaprofi Nils Petersen und Fußball-Kommentator Wolff Fuss.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben