Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zervakis & Opdenhövel. Live

Max Coga & Flüchtlingsdebatte in Deutschland

ProSiebenStaffel 3Folge 30vom 08.11.2023
Max Coga & Flüchtlingsdebatte in Deutschland

Max Coga & Flüchtlingsdebatte in DeutschlandJetzt kostenlos streamen

Zervakis & Opdenhövel. Live

Folge 30: Max Coga & Flüchtlingsdebatte in Deutschland

35 Min.Folge vom 08.11.2023Ab 12

Wie passen für den MMA-Kämpfer Max Coga das Leben als Profisportler und Nachtclubbesitzer im Frankfurter Bahnhofsviertel zusammen und auf welche Werte kommt es dem 34-Jährigen in beiden Welten an? Weitere Themen: Flüchtlingsdebatte in Deutschland / Prozessstart gegen Gil Ofarim in Leipzig.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Zervakis & Opdenhövel. Live
ProSieben
Zervakis & Opdenhövel. Live

Zervakis & Opdenhövel. Live

Alle 3 Staffeln und Folgen