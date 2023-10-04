Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bundesumweltministerin im Gespräch & Gewalt im Amateurfußball

ProSiebenStaffel 3Folge 26vom 04.10.2023
36 Min.Folge vom 04.10.2023Ab 12

Die Ministerin, die keiner kennt? In einer #ZOL-Straßenumfrage unter 20 Passanten erkennt niemand die amtierende Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Die Grünen), die seit 30 Jahren Politik macht und seit zwei Jahren das Umweltministerium leitet. Linda Zervakis trifft die Bundesumweltministerin in "Zervakis & Opdenhövel. Live.". Außerdem: Gewalt im Amateurfußball. Wer schützt ehrenamtliche Schiedsrichter?

