Schweres Erdbeben in Türkei & 1 Jahr Klimaaktivismus

ProSiebenStaffel 3Folge 5vom 08.02.2023
40 Min.Folge vom 08.02.2023Ab 12

Seit einem Jahr machen die Aktivisten der "Letzten Generation" mit ihren Aktionen auf sich aufmerksam. "Zervakis & Opdenhövel. Live." zieht Bilanz: Was hat der Protest gebracht und in welche Richtung steuert er? Außerdem: Die aktuelle Lage in der Türkei

ProSieben
