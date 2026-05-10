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ZIB Magazin Kino
Folge 103: ZIB Magazin Kino: Technik im Film
5 Min.Folge vom 10.05.2026
James Cameron arbeitete gemeinsam mit Billie Eilish an einem 3D-Konzertfilm. Dabei kamen mehrere hochauflösende Kamerasysteme zum Einsatz, um ein immersives Kinoerlebnis zu erzeugen. Außerdem ging es um aktuelle Entwicklungen in der Filmproduktion und Filmtechnik. Im Mittelpunkt standen immersive Formate sowie der Einsatz künstlicher Intelligenz im Filmbereich.
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