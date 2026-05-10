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ZIB Magazin Kino

ZIB Magazin Kino: Technik im Film

ORF1Staffel 1Folge 103vom 10.05.2026
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Folge 103: ZIB Magazin Kino: Technik im Film

5 Min.Folge vom 10.05.2026

James Cameron arbeitete gemeinsam mit Billie Eilish an einem 3D-Konzertfilm. Dabei kamen mehrere hochauflösende Kamerasysteme zum Einsatz, um ein immersives Kinoerlebnis zu erzeugen. Außerdem ging es um aktuelle Entwicklungen in der Filmproduktion und Filmtechnik. Im Mittelpunkt standen immersive Formate sowie der Einsatz künstlicher Intelligenz im Filmbereich.

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