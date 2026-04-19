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Folge 101: ZIB Magazin Kino: Jackson Biopic und Red Lotus-Filmfestival
6 Min.Folge vom 19.04.2026
Michael – Die Legende lebt: Das Biopic über den King of Pop beleuchtet die Anfänge von Michael Jacksons einzigartiger Karriere. In der Hauptrolle glänzt Jaafar Jackson als sein berühmter Onkel. Red Lotus Filmfestival: In Wien werden an vier Tagen 15 asiatische Filme gezeigt – ein Treffpunkt für internationales Kino und kulturellen Austausch.
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