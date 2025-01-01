Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
Folge 11: Ein Freund in Gefahr
23 Min.Ab 12
Ein Jugendlicher liegt nach einer Schlägerei im Koma. Team Römer ermittelt den anonymen Anrufer, der durch das Absetzen des Notrufs Zivilcourage zeigt. Aber warum versteckt sich der einzige Zeuge? Ist er Mitglied der gewalttätigen Bande, die ihre Opfer quält und demütigt? Als die Ermittler den Jungen finden, flieht er vor ihnen. Kann das Team dem gefährlichen Treiben ein Ende setzen, bevor es ein weiteres Opfer gibt?
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1