Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Wer nicht zahlt, der stirbt

SAT.1Staffel 1Folge 17
Wer nicht zahlt, der stirbt

Wer nicht zahlt, der stirbtJetzt kostenlos streamen

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Folge 17: Wer nicht zahlt, der stirbt

23 Min.Ab 12

Eine Frau taumelt aus einem Haus. Sie sei im Hinterhof beinahe vergewaltigt worden, berichtet sie Team Römer - bis ein Unbekannter ihr zu Hilfe kam. Der Täter habe sie noch beschimpft, als sie floh. Doch als das Team den Tatort betritt, ist der mutmaßliche Vergewaltiger tot. Hat der Helfer die Frau gerächt? Oder gibt es noch einen Unbekannten, der die Chance genutzt und dem notorischen Mietnomaden die Kehle aufgeschlitzt hat?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
SAT.1
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Alle 1 Staffeln und Folgen