Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
Folge 5: Show in den Tod
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau bricht in Ihrer Wohnung zusammen und stirbt. Ihr Körper ist voller Wunden, doch am Fundort gibt es keine Spuren einer Auseinandersetzung. Der Vater reagiert kühl auf die Nachricht vom Tod seiner Tochter. Die Stiefschwester ist dafür umso geschockter. Team Römer ermittelt, dass beide Frauen beim Wrestling gegeneinander antraten - trainiert vom Vater. Zog sich hier das Opfer die tödlichen Verletzungen zu? Oder gibt es ein weiteres Familiengeheimnis?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1